Federica Mangiapelo fue encontrada muerta en las orillas del lago Bracciano, en la región italiana del Lacio, en Italia, la noche de Halloween de 2012. La joven de 16 años fue ahogada por su novio, Marco Di Muro, que entonces tenía 23 años y trabajaba de camarero. Le metió la cabeza en el agua a orillas del lago y la ahogó.

El joven fue condenado entonces por homicidio a 14 años de cárcel. Ahora, el hombre de 36 años ha sido puesto en libertad en condicional y el próximo junio quedará en libertad después de poco más de 13 años que se produjo el crimen.

“¡Qué poco vale la vida de mi hija!”, ha comentado el padre de la víctima en redes sociales, mostrando su rabia por el hecho. Los Carabineros confirmaron que Federica había salido de casa de su padre, Gino, alrededor de las 22:30 horas del 31 de octubre para ir con su novio a celebrar Halloween.

En un primer momento, la muerte se declaró natural y el casó se cerró. Fue gracias a la oposición de los abogados de la familia de la víctima que se reabrió la investigación y, dos años después, en diciembre de 2014, Marco Di Muro fue arrestado por asesinato.

Di Muro, que ahora queda en libertad, “busca trabajo, pero tiene muchos problemas”, ha señalado el abogado defensor, Cesare Gai. “Lleva una vida muy retraída, en parte porque tiene que cumplir con una serie de normas”, señala.