En plena calle en su moto: La detención de un agresor sexual en Colombia que huyó de España

El presunto agresor sexual estaba en su moto, en plena calle de Colombia, cuando de repente dos policías arma en mano le han detenido y esposado en el suelo.

El detenido en el incendio mortal en Miranda y una de las víctimas figuraban en el sistema VioGén: anteriormente ya secuestró a una mujer y a una niña

Compartir







Estaba en su moto, en plena calle de Colombia, cuando de repente dos policías arma en mano le han detenido y esposado en el suelo. En cuestión de segundos. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha logrado la localización y la detención en Tuluá (Colombia) de un hombre reclamado por un juzgado de Tafalla (Navarra) por un delito de agresión sexual cometido en 2020.

La detención se produjo el pasado sábado 7 de marzo por los agentes de la Sección de Interpol en la ciudad colombiana en cumplimento de una orden internacional de detención con fines de extradición.

PUEDE INTERESARTE Detenidos un padre y su hijo por abusar sexualmente y retener a una trabajadora de su churrería en Valencia

El intercambio de información, clave

Todo ello gracias al intercambio de información y a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia, la OCN Interpol Bogotá y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil.

Los hechos por los que ha sido detenido se remontan a julio del 2020 y están siendo instruidos por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, en Navarra. Fue este tribunal el que emitió una orden internacional de detención en febrero de este año.

PUEDE INTERESARTE Dos hombres han sido detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra a través de redes sociales: arrestados en Toledo y Valencia

El detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia mientras se inician los trámites legales para su extradición a España.