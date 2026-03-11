En el incendio también ha resultado heridas cuatro personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años

Se entrega un hombre por el incendio con tres muertas en Miranda de Ebro, Burgos: investigan si es un caso de violencia machista

BurgosLas autoridades investigan el trágico incendio en el que han muerto tres mujeres en Miranda de Ebro, Burgos, donde un hombre, que se ha entregado ante las autoridades, permanece bajo arresto. Con graves antecedentes penales, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que recaba datos "por un presunto caso de violencia de género". Todo apunta a que, tras verter un líquido inflamable en el portal del edificio en que se han producido los hechos, prendió fuego incendiando unos colchones que se encontraban en el interior, lo que habría servido de combustible para alimentar las llamas, según se investiga.

Las fallecidas son dos mujeres españolas de 78 y 58 años y otra de nacionalidad colombiana de 24. Una de ellas, la de 58, había sido pareja del detenido, según las primeras informaciones.

El detenido por el incendio de Miranda de Ebro tenía antecedentes por secuestros

El principal sospechoso del incendio, en el que además resultaron heridas otras cuatro personas, dos de ellas menores de edad (dos niños de 11 y 7 años), tiene tras de sí un grave historial de antecedentes. Entre ellos, según informa El Correo, figurarían dos vinculados a episodios de secuestro.

Concretamente, el citado medio refiere que, en el año 2023, el detenido, de 60 años, retuvo a una mujer en su domicilio atándola con una cadena, mientras en 2015, es decir, ocho años antes, fue detenido por raptar y retener a una niña de 9 años.

Respecto al caso de 2023, la Audiencia Provincial le absolvió de la agresión sexual, condenándolo por tentativa de detención ilegal a un año y siete meses de prisión. En noviembre de 2024 ya estaba en la calle, en libertad.

Respecto al caso de 2015, el ahora detenido por el incendio de Miranda de Ebro raptó y maniató a su víctima, –menor de 9 años–, que fue liberada después de 14 horas. Por ello cumplió seis años de cárcel.

En la actualidad, según El Correo, no tenía causas pendientes con la Justicia y no estaba en el sistema VioGén. Ahora, sin embargo, se le investiga como presunto autor del incendio que ha causado la muerte de tres mujeres en lo que no se descarta como violencia machista, habida cuenta de su vínculo sentimental anterior con una de las fallecidas.

El trágico incendio en el edificio de Miranda de Ebro

El incendio en el edificio de Miranda de Ebro, en el número 10 de la calle La Fuente, ubicada justo detrás del Ayuntamiento, se declaró a aproximadamente las 22:44 horas de ayer, martes 10 de marzo. Las llamas se propagaron rápidamente y en el análisis e investigación sobre su origen son claves las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que habrían registrado como el sospechoso de haberlo provocado se aproximó al lugar, vertió un líquido inflamable y tras prender fuego se marchó caminando con tranquilidad.

En el lugar, las fallecidas, una madre de 78 años y su hija, de 58, quedaron atrapadas por las llamas. También Valentina, una colombiana de 24 años a la que intentaron reanimar y a la que llegaron a trasladar al hospital, donde falleció.

Al parecer, las llamas se propagaron desde el interior del portal, con la escalera haciendo un efecto de chimenea por la que se extendió también una columna de humo. Cuatro personas resultaron también heridas, entre ellas los dos niños de 11 y 7 años.

Según han declarado algunos de los residentes del edificio, pudieron escuchar una discusión de una vecina con un individuo antes de que se produjesen los hechos, por lo que no dudan en relacionarlo.

Mientras tanto, la Policía investiga lo ocurrido. El detenido, pese a haberse entregado al saber que lo buscaban, no habría confesado nada.

Tras lo ocurrido, el presidente de Castilla León ha presidido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.