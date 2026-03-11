El fallecido iba vestido con ropas deportivas por lo que la Policía baraja que pudiera haber sufrido algún problema de salud

Hallan un cadáver con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje en Valencia

Compartir







El cadáver de un hombre, de entre 40 y 50 años, ha sido hallado flotando en el lago de la Casa de Campo, en Madrid según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. El cuerpo no presentaba señales de violencia y se baraja a una muerte accidental.

Los resultados de la autopsia podrán dar más pistas sobre el fallecimiento del hombre, que vestía ropas deportivas. Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', el hallazgo se produjo después de que varias personas que paseaban por la zona alertaran a la Policía Nacional al observar a un hombre flotando en el lago, a la altura del paseo de María Teresa.