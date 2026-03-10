El fallecido podría ser un indigente que se quedó dormido en un contenedor donde se resguardaba del frío aunque la policía ha abierto una investigación

El cadáver de un hombre con las piernas amputadas ha sido hallado este lunes en una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia), según han confirmado fuentes policiales.

El cuerpo fue localizado por un operario que dio la voz de alarma mientras estaba realizando el proceso de clasificación del cartón.

A la planta se desplazaron varias unidades de la Policía Local y Nacional de Paterna y un equipo de la científica que inspeccionó el cadáver. El cuerpo, además de tener las piernas seccionadas, presentaba una serie de lesiones y hematomas que son compatibles con la manipulación y tratamiento de los deshechos.

Investigación abierta

En principio, el cadáver no presenta indicios de criminalidad, y se baraja la hipótesis de un accidente después de que el fallecido se hubiera quedado dormido en el interior de un contenedor para resguardarse del frío.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar al fallecido, que podría ser un indigente de unos 50 años, según adelanta Las Provincias.