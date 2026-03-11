Hallan el cadáver de un hombre en una cinta transportadora de residuos del vertedero de Casares, Málaga

El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana en torno a las 8:45 horas

Los empleados detuvieron la cinta para no destruir posibles pruebas y alertaron a la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido localizado en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, situado en el municipio malagueño de Casares. A este cuerpo se le suma el de un hombre hallado en una planta de reciclaje en Valencia, siendo el de Málaga el segundo cadáver encontrado en condiciones similares en las últimas 24 horas.

El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana en torno a las 8:45 horas de este miércoles 11 de marzo, cuando los trabajadores de la planta de tratamiento dieron la voz de alarma al localizar el cuerpo en la cinta de transporte del vertedero.

Se investigan las causas de la muerte

Las personas que encontraron el cuerpo llamaron al Sistema Emergencias 112 que se encargó de movilizar a la Benemérita y a los servicios sanitarios.

El cuerpo fue encontrado específicamente en la zona de la cinta transportadora donde se seleccionan los residuos para su tratamiento y reciclaje.

Los empleados detuvieron inmediatamente la cinta para no destruir posibles pruebas y alertaron a la Guardia Civil, que ahora se encarga de investigar las circunstancias de la muerte. Además, el 112 ha dado cuenta de que, según el 061, el fallecido es un hombre de en torno a 50 años, si bien no ha precisado más detalles en torno a la muerte ni el tipo de lesiones que presenta.