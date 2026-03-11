Alberto Rosa 11 MAR 2026 - 14:43h.

Mauro Torres, residente en el segundo piso y padre de dos de las menores intoxicadas, recuerda los momentos de tensión

Se entrega un hombre por el incendio con tres muertas en Miranda de Ebro, Burgos: investigan si es un caso de violencia machista

La localidad de Miranda de Ebro, en Burgos, ha amanecido este miércoles entre la conmoción y el dolor por el fallecimiento de tres mujeres a consecuencia de un incendio, al parecer provocado, en una vivienda. Otras cinco personas, entre ellas dos niños de 11 y siete años, han tenido que ser evacuados al hospital.

Un hombre ha sido detenido tras entregarse a la Policía por haber provocado el incendio. Además, no se descarta ningún escenario sobre sus motivaciones y la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que recaba datos "por un presunto caso de violencia de género".

Las víctimas mortales son dos mujeres españolas de 78 y 58 años y otra colombiana de 24, según los datos que han sido facilitados por el subdelegado del Gobierno en Burgos. En el interior del edificio, los vecinos vivieron momentos de angustia. Mauro Torres, residente en el segundo piso y padre de dos de las menores que resultaron intoxicadas por inhalación de humo, recuerda lo sucedido.

"Se fue pegando patadas a todo. Se nos cayó el extractor en la cocina y entró el humo negro"

Torres cuenta que, a media tarde, empezó a escuchar discutir con su vecina a un hombre ebrio, pero la vecina le dijo que ella se encargaba. "Se fue pegando patadas a todo. Se nos cayó el extractor en la cocina y entró el humo negro al abrir la puerta, no veíamos nada, cerramos la puerta rápido y fuimos al balcón y me tiré al primer piso, necesitaba salvar a mi familia. Después vino la policía rápido y nos calmó", recuerda.

Según las primeras hipótesis, para las cuales son fundamentales las cámaras de seguridad de las inmediaciones del lugar y el inmueble en que ha ocurrido todo, en el edificio número 10 de la calle La Fuente, un varón, que sería el que se ha entregado ante las autoridades, de nacionalidad española y con antecedentes, habría lanzado un líquido inflamable hacia el interior del portal prendiendo fuego a varios colchones que allí se acumulaban.