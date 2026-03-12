Claudia Barraso 12 MAR 2026 - 22:57h.

El abogado de los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas reitera la inocencia de los acusados tras los registros

Uno de los hermanos habría matado a Francisca Cadenas y el otro le habría encubierto y ayudado a enterrar el cuerpo en el patio

La defensa de los dos hermanos detenidos, acusados del presunto homicidio de Francisca Cardenas, ha reiterado una vez más su inocencia tras los registros practicados en sus propiedades. A esperas de que siga avanzando la investigación, los abogados de los hermanos mantienen la versión de los hechos.

Por el momento, los acusados se han acogido a su derecho a no declarar. Las autoridades han estado realizando registros tanto en su vivienda como en una finca que tienen a su nombre. Uno de sus abogados, José Duarte, ha aclarado que uno de los detenidos sí que ha estado declarando “durante seis horas seguidas”, según recoge en declaraciones 'El Periódico de Extremadura'.

Los restos de Francisca Cadenas fueron hallados en una arqueta que estaba tapada con cemento y losetas en el patio de la casa de los detenidos

De la misma manera, la defensa ha solicitado poder acceder al contenido de las actuaciones, algo que hasta ahora no ha sido permitido. En cuanto a los restos óseos encontrados en la vivienda y su compatibilidad con la desaparecida, el abogado no ha querido aclarar ninguna información: “Nosotros no vamos a opinar hasta que el juzgado se pronuncie”.

Vuelve a defender la inocencia de los acusados tras los registros

Además, ha querido aclarar que no buscan cuestionar el proceso judicial llevado a cabo para tratar de resolver el caso: “No estamos buscando ningún tipo de nulidad. Si la hubiera, evidentemente la ejerceríamos como abogados defensores, pero no es nuestro objetivo”. El abogado ha reiterado la inocencia de los dos hermanos tras los registrados de los agentes: “Esta mañana dije que eran inocentes al 200%, ahora mantenemos un 400%”.

El plazo máximo que los acusados pueden estar detenidos es de 72 horas, después de eso el juzgado será quien decida lo que ocurra con ellos: “En el juzgado se decidirá si se mantiene la situación de privación de libertad o si hay alguna modificación, ya sea más agravatoria o más benévola”.