Una vez encontrados los restos óseos de la mujer, los agentes tratan de localizar el arma del crimen o herramientas usadas para ocultar su cuerpo

La confesión de uno de los hermanos detenidos en Hornachos al hijo de Francisca Cadenas tras el registro: "Yo no sabía nada"

En Hornachos, Badajoz, la Guardia Civil detuvo este miércoles a los dos hermanos acusados de asesinar a Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en mayo de 2017. La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos que se hallaron en la vivienda de los dos detenidos corresponden a los de la mujer. Durante la mañana de este jueves se ha registrado la finca y la casa de los hombres. Informa en el vídeo Lídice Benito.

La reportera Líndice Benito, desde la calle de Hornachos en la que ocurrieron los hechos, informa que durante el registro "se ha visto a la unidad canina, al servicio de criminalística y a un amplio dispositivo de la Guardia Civil que lleva trabajando durante toda la mañana tanto en la finca rústica de los hermanos como en la vivienda". Una vez encontrados los restos óseos de Francisca Cadenas, la Guardia Civil trata de localizar la posible arma del crimen o las herramientas utilizadas para ocultar el cadáver. A pesar de las pruebas, el abogado de los detenidos sigue defendiendo su inocencia.

"Aquí, en la vivienda de los detenidos, a esta hora los agentes continúan con sus trabajos y dentro de la vivienda se encuentran los dos hermanos presentes", detalla la reportera a escasos metros del domicilio. Tras esto, la Líndice Benito añade: "Antes los agentes también los han llevado a una finca de su propiedad porque, una vez encontrados los restos de Francisca, se intenta localizar la posible arma del crimen o las herramientas utilizadas para ocultar el cadáver".

El hijo de Francisca Cadenas llamó a la puerta de los detenidos la noche de la desaparición

Además, este jueves se ha sabido que el hijo pequeño de Francisca Cadenas, José Antonio, llegó a llamar a la puerta de los detenidos tas oír un fuerte golpe tan solo cinco minutos después de que su madre saliese de casa el día en que desapareció.

Los dos varones, ahora definitivamente señalados como sospechosos principales de la desaparición de Francisca, han sido detenidos después de las nuevas actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han conducido a la localización de los restos óseos. Estaban, concretamente, en el interior de una arqueta de un pozo antiguo del patio interior de la vivienda de los hermanos, ubicada a escasa distancia del domicilio de la desaparecida.

Ahora, la investigación continúa trabajando tras este hallazgo clave, mientras permanece el secreto de sumario sobre el caso. Según el abogado de los hijos de Francisca Cadenas, se están realizando registros en otras de las propiedades de los detenidos en busca de más pruebas incriminatorias. El tamaño de la arqueta en el que han sido localizados los restos óseos no hace posible esconder los restos completos de una persona.