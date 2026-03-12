Asun Chamoso 12 MAR 2026 - 11:28h.

Un vecino encontró los restos óseos dentro una zapatilla azul con un calcetín blanco

GironaLos Mossos d'Esquadra están investigando la aparición de un pie humano en la Gola del Ter (Girona). El hallazgo lo hizo un vecino este sábado por la mañana cuando paseaba por la zona donde desemboca el río Ter en el mar. Fue caminando, entre los restos vegetales acumulados por el temporal y la crecida del río Ter, cuando encontró una zapatilla deportiva de color azul. Dentro había un calcetín de color blanco y unos restos óseos de un pie humano.

Tras el hallazgo, el vecino llamó a emergencias y acudieron la Policía Local de Torroella de Montgrí y los Mossos d'Esquadra. Los agentes se desplegaron en la zona para tratar de localizar el resto del cuerpo o bien algún indicio para poder identificarlo.

Los restos óseos del pie, trasladados al Instituto de Medicina Legal

Un rastreo que acabó sin éxito y se procedió al levantamiento judicial de los restos óseos del pie, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Girona donde se le practicarán los análisis científicos para buscar el ADN. También se estudiarán la zapatilla deportiva y el calcetín encontrados con el pie humano.

La policía catalana ha abierto una investigación para averiguar la identidad del individuo y si podría tratarse de una persona desaparecida.