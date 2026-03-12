Una niña secuestrada en California en 2020 encontrada viva en Carolina del Norte con otro nombre

El 2 de junio de 2020 en el condado de Los Ángeles, una pequeña de 5 años fue secuestrada

La niña estaba matriculada en una escuela de Washington con otro nombre

El 2 de junio de 2020 en el condado de Los Ángeles, una pequeña fue secuestrada. Tenía 5 años. Había sido vista por última vez en Duarte. Según las autoridades, la madre del niño, que tenía la custodia, dejó de comunicarse con el personal de Desapariciones por lo que se creía que fue ella la que llevó a la pequeña, según ha adelantado People.

Ha sido este diez de marzo cuando, tras ser notificado por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles y el DCFS de Los Ángeles, el Sargento Quintana, junto con los oficiales de seguridad Tate y Scolaro de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, localizaron a una niña de 11 años secuestrada.

Con la información proporcionada a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, los agentes pudieron determinar que la niña estaba matriculada en las Escuelas del Condado de Washington con otro nombre. Tras trabajar en conjunto con varias agencias desde Carolina del Norte hasta California, la niña fue puesta bajo custodia protectora y se encuentra sana y salva.

"Son muy raros los casos con un resultado tan positivo en un caso tan antiguo como este, pero nos recuerdan que, con trabajo duro, dedicación y cooperación, historias con resultados positivos como estas pueden suceder", han señalado las autoridades.

Las autoridades de California y Carolina del Norte dijeron que la investigación está en curso y no compartieron si alguien ha sido arrestado en relación con el caso.