Unos padres antivacunas italianos serán juzgados por maltrato agravado

La niña, en su primera visita al pediatra con 6 años, estaba desnutrida, iba con pañal, caminando mal y con los dientes en mal estado

Unos padres antivacunas italianos serán juzgados por maltrato agravado por haber provocado lesiones gravísimas a su pequeña de seis años en un caso que ha conmocionado a la opinión pública italiana, según el Corriere. El cúmulo de negligencias de los padres así como absoluto desprecio por la medicina,m impresionan.

Lo primero que hicieron los padres fue negar el estado serológico de la madre con respecto al VIH, algo que siguieron haciendo después de saber que la hija portaba también esa enfermedad. Antes, había decidido que esta naciera en España fuera de centros sanitarios para evitar las pruebas de detección de la posible transmisión de la enfermedad. La defensa de los padres niegan la mayor y no solo niega que los padres sean antivacunas -aunque su hija no fuera vacunada ni viera a un pediatra hasta los seis años, debido a una fiebre y tos persistente- y que el motivo del nacimiento en España fue que era donde vivía la abuela. Hoy la niña, que tiene nueve años, se encuentra en una casa de acogida junto con su madre.

La pediatra se encontró una niña de 6 años desnutrida, con pañal, caminando mal y con los dientes en mal estado

Fue durante la visita a la pediatra con seis años cuando se empezó a conocer una realidad sorprendente. Ya a primera vista, la situación de la niña era a todas luces alarmante. Desnutrición, dientes en muy mal estado y parámetros de crecimiento inadecuados. Además, la niña caminaba mal y aún llevaba pañal.

Sin dudarlo un instante, la pediatra confirmó a los padres que, dado su estado, la niña tenía que ser hospitalizada. La reacción de los padres, minimizando el mal estado de su hija y siendo reacios a enviarla a un hospital, hizo saltar todas las alarmas a la doctora, que no dudó y llamó a la carabinieri. La niña fue hospitalizada finalmente durante un largo período de tiempo en el que llegó hasta a temer por su vida.

La niña había nacido con VIH y nunca había sido tratada

Las pruebas médicas realizadas a la pequeña, que fue derivada por su estado a varios hospitales, confirmaron un diagnóstico de infección por VIH en estado avanzado. La madre, que hasta entonces había negado ser portadora del VIH, no pudo esconder más la realidad. Durante la prolongada hospitalización de la pequeña, los padres se mostraron poco colaborativos y el padre se llegó a tomar en ocasiones los medicamentos destinados a su hija.

El juicio está en curso mientras la niña tiene una tutora desde 2023

Finalmente y tras varias denuncias, la Fiscalía de Bolonia abrió un expediente y ahora el juicio está en curso.Los padres se enfrentan a una acusación de maltrato agravado porque sabiendo que podía ser portadora del VIH nunca le hiceron pruebas por lo que la pequeña estuvo años sin poder combatir la enfermedad.

Paralelamente, también se abrió un procedimiento ante el Tribunal de Menores, que en septiembre de 2023 nombró una tutora para la niña, quien se ha constituido parte civil en el proceso en nombre de la menor.

La defensa, que defiende que no existió intención dolora de maltrato, argumenta que la niña habría sido atendida por médicos en España, donde vivió hasta 2019. Posteriormente habría sido seguida por un pediatra de la sanidad privada en Bolonia. La capacidad parental de la madre y el padre sigue siendo evaluada por los jueces.