El enfermero de un centro escolar de Leganés, detenido por agresiones sexuales, les hacía regalos a los menores para conseguir su silencio

Detenido el enfermero de un instituto de Leganés, en Madrid, por agredir sexualmente a seis menores

A finales de enero, un enfermero de un centro de Educación Secundaria de Leganés fue detenido acusado de delitos de agresión sexual y corrupción de menores. Las sospechas comenzaron cuando la familia de un menor, alumno del centro, denunciase al hombre por mantener conversaciones de carácter sexual.

Tras comenzar con las investigaciones, las autoridades determinaron que también habría realizado tocamientos y agresiones sexuales a los alumnos. A esta denuncia se han sumado la de otros seis menores, de entre 12 y 16 años. Ana Verdejo informa en el vídeo de la última hora que se conoce del caso.

"El enfermero, un hombre de 28 años, trabajaba en un centro de Educación Secundaria de Leganés, donde estudian los alumnos que presentaron las denuncias contra él por agresiones sexuales. Fue la familia de un menor el que denunció primero al acusado, pero no tardaron en sumarse la de otros cinco menores".

Les hacía regalos para conseguir su silencio

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y no descartan que puedan salir a la luz más casos de agresión en este centro por parte del enfermero. "Las víctimas relatan que el hombre les hacía tocamientos, mantenía conversaciones con ellos de carácter sexual y les hacía regalos" para mantener callados a los niños

El acusado mantenía conversaciones de carácter sexual con los niños que acudían a la sala por algún problema. Después, con la excusa de observarles, "les realizaba tocamientos e incluso, algunas de las víctimas han declarado que llegaron a sufrir agresiones sexuales" durante esas consultas. Antes de que se marchasen, el enfermero les entregaba diferentes regalos a los menores y les hacía prometer que no contarían lo sucedido.

Pero no consiguió su objetivo: uno de los niños le contó lo que estaba sucediendo a sus padres y llegó la primera denuncia del caso por la que el enfermero fue detenido. "A esta denuncia se suman la de otras cinco familias que afirman que sus hijos han sufrido las mismas agresiones por parte del acusado", explica la reportera.