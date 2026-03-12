El tercer alumno herido en un experimento escolar en Porqueres, en Gerona, recibe el alta hospitalaria

Recibe el alta el tercer alumno herido en un experimento escolar en Porqueres

El tercer alumno que resultó herido este miércoles por la mañana en un experimento escolar en un colegio de Porqueres (Gerona) ha recibido el alta este jueves del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ingresó en la Unidad de Quemados en estado grave, trasladado con el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), según confirman fuentes de Salut a Europa Press.

Los otros dos menores heridos recibieron el alta este miércoles tras ingresar uno de ellos en el mismo hospital barcelonés y el otro en el Hospital Josep Trueta de Gerona.

Los hechos sucedieron sobre las 11.00 horas, cuando un grupo de alumnos de nueve años llevaba a cabo una práctica de experimento en el patio del colegio L'Entorn, momento en el que algo falló y les provocó quemaduras por los materiales utilizados en la práctica de química.