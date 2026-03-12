La Audiencia de Barcelona juzga a un exentrenador acusado de abusar de dos jugadoras menores

La Fiscalía pide 43 años y seis meses de prisión a un antiguo entrenador de un equipo de baloncesto del Centro Católico de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona acusado de agredir sexualmente a dos jugadoras menores de edad en cuatro ocasiones, entre marzo y julio de 2018.

En el juicio, que ha empezado este jueves en la sección 22.ª de la Audiencia de Barcelona, ambas víctimas han declarado a puerta cerrada.

En su escrito de acusación, el ministerio público atribuye al denunciado cuatro delitos de agresión sexual a menores de 16 años, por cuatro hechos que habría perpetrado con "ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", haciendo uso de su "posición de superioridad", como entrenador de las dos adolescentes.

En enero de 2021, una jugadora de entonces quince años, que lo había tenido con anterioridad de entrenador, recibió un mensaje del acusado por la noche y sobre temas ajenos al baloncesto y "fuera de lugar", como "con quién tenía una relación amorosa" o "si estaba sola en casa", así como si sentía algo por él.

La joven, que hizo capturas de pantalla del chat de WhatsApp, ha afirmado que le contó lo sucedido al coordinador del club y que este le pidió que eliminase la conversación, dado que "sería lo mejor".

Durante el juicio la madre de una de las víctimas ha declarado que su hija sentía "mucha angustia" cuando le contó lo que había pasado: "Vio que su comportamiento no era el adecuado; lo intentó con más niñas".

La progenitora de la otra víctima, que denunció tres agresiones, ha asegurado, al igual que la otra madre, que su hija ha sufrido consecuencias psicológicas a raíz de aquellas situaciones.

En su declaración, el sospechoso ha negado la primera de la agresiones aunque sí que las ha admitido "relaciones" en el resto de ocasiones, pese a que ha asegurado que actuó con el consentimiento de las dos menores.

El juicio proseguirá a principios de abril, cuando se prevé que la causa quede vista para sentencia.