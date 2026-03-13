Un hombre secuestra a un taxista en Madrid a punta de pistola y se atrinchera en un pueblo de Burgos

Antonio Rodríguez Agencia EFE 13 MAR 2026 - 15:13h.

El autor entró con un arma al taxi, secuestró al conductor y estuvieron atrincherados en un domicilio familiar en Villoruebo

El taxista estaba en "estado de shock" cuando logró ser liberado por el secuestrador de Burgos

Compartir







Un hombre se ha atrincherado en una vivienda familiar de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EFE fuentes de la investigación y de la Guardia Civil.

Un secuestro que se produjo en la madrugada de este viernes, cuando el autor sacó un arma en el interior de vehículo y lo dirigió hasta la localidad de Villaruebo, donde lo introdujo en el interior de una vivienda y se atrincheró junto a la víctima. Según apunta 'El Correo de Burgos', la Guardia Civil se desplazó hasta las inmediaciones de casa y han negociando su entrega con un amplio dispositivo de seguridad tras saber que el autor estaba armado.

El medio local apunta a que fue una mujer due quien "dio la voz de alarma al informar que su pareja, taxista en Madrid, había sido secuestrado a punta de pistola". Una tensa situación que se alargó pasada la madrugada, cuando ya en Villaruebo, el autor decidió liberar al taxista quien estaba en "estado de shock".

Tras liberar al taxista, se atrincheró armado en la casa de su ex suegro

Una vez que el conductor estaba a salvo, el secuestrador se encerró en el interior de la vivienda, con su arma y desafió a los agentes en torno a las siete de la mañana. Además, 'El Correo de Burgos' apunta que se atrincheró en la "vivienda de su ex suegro".

El dispositivo de la Guardia Civil ha controlado la situación en todo momento, evitando que los vecinos se acerquen a la zona y protegiendo la vida de todos los habitantes. Por el momento se desconoce si el arma que usó el secuestrador es real o simulada y todavía están intentando, a través de la unidad de negociación, que el hombre salga y se entregue pacíficamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por último, los agentes se encuentran investigando todos los detalles del suceso y no descartan que este suceso esté "vinculado familiarmente con la localidad de Villoruebo".