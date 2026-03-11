La Real Casa de Correos ha sido el escenario del primero de los homenajes en recuerdo a las víctimas del atentado yihadista

El espacio homenaje a las víctimas del 11M en Atocha incorpora un espacio para velas y flores y una nueva placa

Con la llegada de un nuevo 11 de marzo, Madrid homenajea y recuerda las 193 personas que el atentado yihadista de 2004 dejó sin vida en distintos puntos de la red de cercanías Renfe, un atentado en el que la explosión casi simultánea de varias bombas en vagones de cercanías, marcó la vida de muchas personas. Hoy, 11 de marzo de 2026, Madrid conmemora el XXII aniversario con actos desde la Puerta del Sol hasta El Pozo, pasando por el Parque de El Retiro, y ofrendas florales en distintos puntos de la capital, a lo que se suma el repicar de las campanas de la Catedral de La Almudena y las iglesias de la ciudad.

Como ya es tradición, la Real Casa de Correos ha sido el escenario del primero de los homenajes en recuerdo a las víctimas del atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos. A las 9:00 horas ha tenido lugar el solemne acto homenaje a las víctimas. En él, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio.

Al mismo, también ha asistido al acto el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, aunque fuentes de Delegación han asegurado que no había sido invitado pero que ha acudido por "respeto a las víctimas". A él se han sumado los portavoces de la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache (PP), Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), el portavoz nacional de Vox y presidente de Vox Madrid, José Antonio Fúster; así como las portavoces municipales de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto.

El acto ha arrancado con el sonido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia regional, a las que se han sumado las de la Catedral de La Almudena y las iglesias cercanas a la plaza. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha pedido a las parroquias que se sumen a esta iniciativa en recuerdo y doblen las campanas de los templos durante dos minutos.

Una hora y media después ha sido la estación de Atocha quien ha recordado las cicatrices que dejaron las bombas hace 22 años. Una Glorieta de Carlos V levantada por las obras de remodelación y por los trabajos de Metro, ha congregado a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y a los sindicatos UGT Madrid y CCOO Madrid.

La tradicional ofrenda floral la encabezan la presidenta de la asociación, Marisol Pérez, y las secretarias generales de los sindicatos Susana Huertas (UGT) y Paloma López (CCOO).

Actos en distintos puntos de Madrid

A mediodía, el Bosque de El Recuerdo, en el Parque de El Retiro, acoge el acto organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo al que, tradicionalmente, suelen acudir representantes políticos nacionales. Asisten como cada año la presidenta madrileña y el alcalde de la capital.

Posteriormente llegan los homenajes en el resto de puntos en los que estallaron las bombas de los yihadistas: la calle Tellez (13.30 horas), Santa Eugenia (18 horas) y El Pozo (19 horas).

Otros municipios de la región recuerdan también a los fallecidos del mayor atentado en suelo europeo. En concreto, Torrejón de Ardoz realizará el acto homenaje y minuto de silencio a las 18:00 horas, en el monumento a las víctimas del 11M en la Plaza de España; mientras que Pinto lo hará media hora más tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y Alcalá hará lo propio junto a la estación.