Asun Chamoso 13 MAR 2026 - 13:51h.

El cuerpo sin vida fue localizado en un edificio de la calle Sant Antoni Maria Claret en Reus

TarragonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre en una vivienda en Reus (Tarragona), según ha avanzado el diario 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a Informativos Telecinco.

El aviso, que recibieron este jueves sobre las siete de la tarde, indicaba que había un cuerpo sin vida en un piso situado en la calle Sant Antoni Maria Claret, en el centro de la ciudad.

El hombre convivía en una vivienda sonde se alquilan habitaciones

Según detalla 'El Caso', el hombre, que convivía en una vivienda donde se alquilan habitaciones, tenía varios hematomas en el cuerpo. Los agentes tomaron declaración a los ocupantes del domicilio y también a los vecinos del edificio.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y no descartan ninguna hipótesis, incluida una muerte natural. El informe de la autopsia determinará las causas del fallecimiento.