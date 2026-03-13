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Al menos siete heridos en un accidente entre dos coches y un autobús en Santa Pola, Alicante

Al menos siete heridos en un accidente entre dos coches y un autobús en Santa Pola, Alicante
Siete personas heridas en un accidente de dos coches y un autobús en Santa Pola. Europa Press
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Un total de siete personas han resultado heridas en un accidente entre dos coches y un autobús acaecido en la carretera N332A, a su paso por el término municipal de Santa Pola (Alicante).

Según precisa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se ha registrado sobre las 17:30 horas de la tarde de este viernes.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU, dos unidades SVB, una unidad SVA de enfermería y una ambulancia convencional. Los servicios médicos han asistido a siete personas heridas. Al Hospital de San Juan han sido trasladados un hombre de 54 años y una mujer de 53 años, ambos por contusiones.

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Los heridos más graves

A la Clínica Vithas Perpetuo Socorro se ha llevado a un hombre de 27 años por herida en una pierna, mientras que al Hospital General de Elche han sido evacuados un hombre de 44 años y dos mujeres de 24 y 50 años, todos ellos por policontusiones. Por último, al Hospital del Vinalopó de Elche ha sido trasladada una mujer de 59 años por contusiones.

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