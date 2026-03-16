Tras salir el resultado de la autopsia y conocer que la mujer habría fallecido por un hecho violento, el varón fue detenido

Detienen a un hombre por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, en Pedreña, Cantabria

Compartir







Marina de CudeyoCantabria amanece entre el duelo y la indignación por un nuevo caso de violencia machista, –y ya son 11 este año–, tras la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja en Pedreña, municipio de Marina de Cudeyo, en cuyo Ayuntamiento se ha convocado este lunes un minuto de silencio frente a la Casa Consistorial en señal de condena por lo ocurrido.

La víctima, de 64 años, fue hallada sin vida en su vivienda con signos de violencia. Fuse su pareja, un hombre de 52 y con antecedentes de violencia machista, quien llamó a la Policía.

El hombre, pareja de la víctima, ha sido detenido como presunto autor del crimen

El varón fue detenido este domingo por la Guardia Civil como presunto autor del crimen, si bien los hechos se produjeron el sábado, cuando él mismo llamó para alertar de que había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

No obstante, ayer, tras salir el resultado de la autopsia, se puedo conocer que la mujer habría fallecido por un hecho violento, siendo entonces cuando detuvieron a su pareja.

PUEDE INTERESARTE Decretan prisión sin fianza para el detenido por el incendio en Miranda de Ebro en el que murieron tres mujeres

Ahora, la investigación continúa, mientras está previsto que mañana, 17 de marzo, pase a disposición judicial.

El detenido por el crimen de Pedreña tiene antecedentes de violencia de género

Según ha señalado el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, trasladando la “tristeza, pesadumbre y dolor" del municipio”, la víctima y el detenido “no son vecinos de toda la vida” del pueblo, pero sí llevaban varios años viviendo en él, en concreto, en el característico edificio Gorostegui, en la curva del muelle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tal como ha explicado, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes con otras mujeres.

El Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto diligencias por este caso, mientras desde la Delegación se trasladó la información recabada hasta el momento sobre el presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Ahora, la la Guardia Civil continúa con investigación.