Detienen a un hombre por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, en Pedreña, Cantabria
Un hombre de 52 años ha sido detenido en Pedreña, Cantabria, al estar acusado del presunto asesinato de su pareja, una mujer de 64 años
La lacra de la violencia machista en España
PedreñaLa Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato este sábado de su pareja, una mujer de 64.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.
La víctima habría muerto ras sufrir "un hecho violento"
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género.
Efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio, ha señalado la Delegación.
La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.
La investigación del presunto asesinato de la mujer
Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
El Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto diligencias por el presunto asesinato de la mujer, si bien no se prevé que el detenido pase hoy a disposición judicial por este hecho.
Fuentes judiciales han indicado a EFE que el titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo abrió diligencias desde que se recibió comunicación de que se había producido una muerte por causas no naturales. Todavía, indican las mismas fuentes, no hay atestado.
El 016 atiende las 24 horas del día
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.