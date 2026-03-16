Redacción Andalucía Europa Press 16 MAR 2026 - 17:56h.

Uno de los cuerpos sin vida localizado podría ser de un vecino de Lucena desaparecido el 4 de marzo

La autopsia que se le practique a ambos cadáveres permitirá identificarlos y saber las causas de las muertes

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CórdobaLa Guardia Civil mantiene abiertas investigaciones independientes tras encontrar a un hombre muerto en Córdoba capital y a otro en la localidad de Lucena. Ambos estaban en zonas de campo.

Según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, uno de los cuerpos sin vida fue hallado el viernes 13 de marzo en los alrededores de la barriada de Santa María de Trassierra.

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Concretamente se localizó cerca de una carretera, en un entorno rural. El segundo de los casos se conoció este 15 de marzo por la tarde, cuando fue descubierto un varón fallecido entre olivos.

Hasta el entorno de Las Peñuelas del pueblo de Lucena se movilizaron agentes de la Benemérita alertados. Ya tratan de averiguar quién es y cómo acabó allí. Están a la espera de la realización de la autopsia.

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El cadáver de Lucena podría ser de un desaparecido

Precisamente en el municipio se mantenía activo un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de un joven de 34 años que desapareció a principios del actual mes.

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A falta de que se confirmen las identidades y las causas de las dos muertes, el que apareció en Lucena podría ser este varón del que nada se sabía desde el 4 de marzo. Así lo publican medios como 'Diario de Córdoba'.