La Audiencia de Barcelona absuelve a un taxista acusado de agresión sexual por falta de pruebas suficientes

El tribunal alega que la víctima mantuvo una actitud "evasiva" a lo largo del procedimiento

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La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un taxista acusado de agresión sexual por falta de pruebas, al considerar que la declaración de la víctima no desvirtúa la presunción de inocencia.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando el acusado recogió a la denunciante a la salida de una discoteca en un "evidente estado de embriaguez", según la sentencia.

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Durante el juicio, el taxista negó los hechos y explicó que el trayecto se alargó por una confusión en la dirección, algo que quedó acreditado por el registro de Google. También aseguró que fue la mujer quien, desinhibida por el alcohol, tuvo contacto físico, que él rechazó.

Al llegar al destino, las amigas de la joven preguntaron si había ocurrido algo, y el acusado llamó al 112 y se ofreció a realizar pruebas biológicas, que finalmente no se llevaron a cabo.

Falta de pruebas concluyentes

El tribunal señala que la principal prueba era el testimonio de la víctima, pero considera que su actitud fue "errática y evasiva" y que existía falta de corroboración periférica.

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Además, apunta a una "incredibilidad subjetiva" derivada de su estado de embriaguez y a que no hubo una manifestación espontánea de los hechos.

Por todo ello, concluye que el testimonio no reúne los requisitos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y dicta la absolución del acusado.