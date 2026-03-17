Asun Chamoso 17 MAR 2026 - 05:30h.

Según la versión policial, el joven falleció al caer de un terrado cuando huía de la policía en una protesta por la masacre de Vitoria

La familia pide la exhumación del cuerpo y responsabilidades por su muerte

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TarragonaLa familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo sigue incansable buscando respuestas 50 años después de su muerte. El joven, de 19 años, falleció el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en la manifestación de protesta por la masacre de Vitoria. Según la versión policial, perdió la vida al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada. La familia nunca la ha creído: "Queremos saber la verdad y pedir responsabilidades", exige José Antonio Giménez, cuñado del joven y presidente de la Asociación 6 de marzo por Juan Gabriel Rodrigo Knafo.

Poco después de la muerte de Franco, había protestas reclamando mejoras laborales. El 3 de marzo de 1976, trabajadores en huelga celebraron una asamblea en la iglesia San Francisco de Asís de Vitoria. Cinco obreros que participaban fueron asesinados por los disparos de la policía.

Una matanza que levantó una oleada de movilizaciones, también en Tarragona. José Antonio participó junto a su cuñado Juan Gabriel, que trabajaba en una refinería. El 5 de marzo, José Antonio explica que los dos se manifestaron junto a un millar de personas. A pesar del amplio despliegue y las cargas policiales, consiguieron llegar hasta La Rambla Nueva. Y ahí, José Antonio y Juan Gabriel separaron sus caminos.

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Exhumación

Juan Gabriel corrió hacia la calle Unió. Le persiguieron dos agentes de la Policía Armada y consiguió entrar en el edificio situado en el número 7. Según la policía, el joven murió tras caer al vacío desde el terrado cuando intentaba huir.

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La familia recibió la notificación de su fallecimiento un día después. "Pedimos la exhumación de su cuerpo, con análisis forenses actuales, y saber lo qué pasó en aquella terraza", reclama el portavoz. Y lo piden porque no creen nada de lo que decía el atestado policial: "Está lleno de disparates y Spiderman es un principiante", afirma José Antonio. Según el relato oficial, Rodrigo Knafo fue saltando de ventana en ventana de varios edificios hasta que cayó al suelo.

La autopsia dictaminó que murió por un golpe en la cabeza y recogía que "no había signos evidentes de disparo", indica Giménez. La familia solo pudo ver su cara antes del entierro en el cementerio de Tarragona.

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Respuestas y responsabilidades

"Queremos saber la verdad y pedir responsabilidades al estado y a quien quede vivo", pide el portavoz de la familia. Una reivindicación por la que llevan años luchando: "Es una pelea de 50 años. Hemos ido dando pasos a base de luchar y buscar documentación. Pero no se puede quedar ahí. Tiene que haber culpables. Seguiremos luchando hasta averiguar lo qué le pasó a mi hermano", explica María Teresa Rodrigo Knafo. Considera que la exhumación es clave para saber "si hubo o no un disparo".

Año tras año, paso a paso, la familia ha conseguido que Juan Gabriel Rodrigo Knafo sea reconocido como víctima de un asesinato por parte del Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España en aplicación de la ley de Memoria Democrática.

También han avanzado judicialmente. Tras un encuentro con la jueza decana y facilitarle toda la documentación recogida, la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Tarragona llevará el caso de oficio.

Unos pasos que la familia valora tal como señala Matilde Rodrigo Knafo: "Hemos tenido muchos apoyos. No se ha parado de luchar. Estamos adelantando".

Con motivo del 50 aniversario de su muerte, se ha celebrado un homenaje institucional: "Es importante que no quede en el olvido y apoyamos la lucha de esta familia que busca justicia porque oficialmente Knafo murió porque cayó", destaca Sandra Ramos, concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Tarragona.

"Seguimos luchando y, con las mismas fuerzas del primer día, vamos a seguir honrando a Juan Gabriel", concluye el portavoz de la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo.