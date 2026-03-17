Claudia Barraso 17 MAR 2026 - 18:34h.

Libertad A.G, es una menor de 11 años que ha desaparecido en Zaragoza: desde el pasado sábado nadie sabe nada de ella

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Buscan a Libertad A.G, una menor de 11 años que lleva desaparecida en Zaragoza desde el pasado 14 de marzo. Las autoridades han establecido un operativo de búsqueda desde el pasado sábado, pero no tienen más pistas sobre dónde puede estar la menor o que ha podido pasarle.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha establecido una alerta donde informa de su desaparición. Además, ha compartido una imagen de la pequeña junto con una descripción de Libertad con el objetivo de ayudar a los familiares de la pequeña a encontrarla lo antes posible.

La última vez que fue vista la pequeña fue el sábado 14 de marzo de 2026 en Zaragoza, las autoridades no han confirmado más detalles sobre quién vio a la pequeña por última vez y en qué punto exactamente. Tampoco quien decidió poner en conocimiento de los agentes que no se sabía nada sobre su paradero. Ante ello, las autoridades y el organismo del Gobierno han pedido la colaboración ciudadana.

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Los canales para trasmitir la información con las autoridades

Cualquier información que pueda ayudar a saber qué le podría haber pasado a la niña de 11 años puede ser comunicada a los agentes a través del teléfono 091, 116000 para comunicarse con la Fundación ANAR o cualquier otro medio ya sea a través de redes sociales o en cualquier comisaría.

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Libertad A.G es una niña de 11 años que desapareció el sábado 14 de marzo (no han especificado la hora). Tiene 11 años, su constitución física tampoco ha sido concretada, de hecho, en el cartel difundido por redes sociales pone “desconocido”. Mide en torno a 1,50 metros y tiene los ojos marrones, el pelo negro ondulado y largo. Las autoridades piden que cualquier persona que sepa algo o haya podido ver a la menor, se ponga en contacto con ellos y facilite esa información lo antes posible.