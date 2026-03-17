Los agentes detienen a un joven de 26 años por agredir a su pareja en un bar de Vitoria durante una discusión

Un menor de 14 años, investigado tras golpear e intenta asfixiar a su madre por quitarle el wifi para que dejase de jugar a la consola

Compartir







Un joven de 26 años fue detenido este pasado domingo en un establecimiento de hostelería en el barrio de Ariznavarra, en Vitoria-Gasteiz, por agredir físicamente a su pareja y causarle lesiones durante una discusión en su vivienda, según ha informado la Policía Local.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio vespertino fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a una vivienda del barrio de Ariznabarra ya que, según la demandante, había tenido una discusión con su pareja y había tenido que abandonarla, ya que el varón no accedía a ello.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Vitoria un condenado por abusos a menores por acudir a un partido infantil y fotografiar a niños

Rápidamente los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que minutos antes había tratado de dejar la relación, su pareja la había agredido y se había visto obligada a marcharse por miedo. Gracias a sus indicaciones, otra patrulla localizó al joven, que se había escondido en un establecimiento hostelero que suele frecuentar. Tras escuchar también su versión, los agentes lo detuvieron.

El joven huyó del lugar

Los agentes cuando acudieron hasta el establecimiento, primero hablaron con la mujer, quien afirmó que el joven la habría agredido y que se marchó del lugar por miedo. Ella intentó acabar con al relación, y el joven la golpeó por ello.

Las autoridades detuvieron al acusado de la agresión. El joven de 26 años se había escondido en otro bar que suele frecuentar. Sin embargo, consiguieron dar con su ubicación y escucharon la versión del acusado. Sin embargo, los agentes acabaron arrestándole como presunto autor de la agresión a su pareja.