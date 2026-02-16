Claudia Barraso 16 FEB 2026 - 20:08h.

Dos hombres han sido detenidos este fin de semana en Vitoria por agredir a sus parejas: una de ellas pudo alertar a la policía

Dos hombres han sido detenidos este fin de semana tras agredir en Vitoria a sus respectivas parejas. Los acusados, de 42 y 31 años se enfrentan a delitos de lesiones dentro del ámbito de violencia de género.

La primera denuncia que recibieron los agentes se registró el sábado por la mañana en torno a las 10:15 de la mañana, en el interior de una vivienda en el barrio de Zaramaga. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con la mujer que les había llamado alertando de que había sido agredida por su pareja tras una discusión que habían tenido. Una sobrina suya, que intercedió en la agresión, corroboró los hechos. Los agentes también tomaron declaración al presunto agresor, un hombre de 42 años, y después le detuvieron.

La segunda agresión se produjo durante la madrugada del domingo. Sobre las dos de la mañana un ciudadano alertó a la policía de que un hombre estaba “dando una paliza” a una mujer en plena vía. La policía acudió rápidamente hasta el lugar y tomaron declaración al presunto agresor y a la víctima. Como varios testigos afirmaron que la mujer había sido agredida en el cuello y la cara, el autor de los hechos, un hombre de 31 años, fue detenido en el momento.

Las autoridades no han aportado más información sobre los agresores. Ambos hombres golpearon a su pareja tras discutir con ellas. La última víctima recibió "una paliza" según pudieron confirmar los testigos que se encontraban pasando por la avenida donde se produjo la agresión. La primera víctima pudo alertar a los agentes ella misma por teléfono. Fue agredida en presencia de su sobrina y su hija.