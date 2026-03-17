Un miembro de 'Los Ñetas', intentó matar de una puñalada por la espalda a un miembro de una banda rival

La disputa comenzó en las proximidades de una marquesina de autobús

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La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos integrantes menores de edad de la banda latina de 'Los Ñetas', por intentar matar de una puñalada por la espalda a un miembro de una banda rival, que resultó herido, el pasado 13 de febrero en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

La Fiscalía de Menores ha decretado como medida cautelar el ingreso de ambos en un centro como presuntos responsables de los delitos de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Agresión frente a frente

Los hechos ocurrieron cuando cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, tuvieron una disputa en las proximidades de una marquesina de autobús cuando se encontraban junto a otras personas.

Cuando uno de los jóvenes se disponía a abandonar el lugar fue golpeado por la espalda lo que motivó que se iniciara una persecución a la carrera para dar alcance al agresor.

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Una vez que los jóvenes se encontraban de nuevo frente a frente, uno de los arrestados asestó a una puñalada por la espalda a la víctima que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

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Fue localizada la 'literatura'

El 'modus operandi' de esta agresión fue la simple identificación de pertenencia de otras bandas en el seno de grupos rivales. Habitualmente, cuando esto sucede, se producen pelean en plena vía pública sin importar la presencia de otros viandantes.

Las detenciones se llevaron a cabo el pasado día 5 y entre las pertenencias de uno de los arrestados fue localizada la denominada en el argot de estos grupos como 'literatura', que consiste en documentos en los que se explica la filosofía, historia del fundador y de la propia banda, sus raíces y las normas y principios que la rigen.