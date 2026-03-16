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Detenido un hombre por matar a golpes a otro de 74 años en Torremolinos, Málaga

Un coche de la Policía Nacional
Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Nacional por matar supuestamente a otro de 74 años. Europa Press
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Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Nacional por matar supuestamente a otro de 74 años a golpes en la cabeza, al parecer puñetazos, en Torremolinos (Málaga).

Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de la víctima el sábado y ha sido este lunes, mientras los agentes realizaban gestiones de investigación, cuando se ha localizado al presunto agresor escondido en una zona del edificio, han informado fuentes policiales.

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El fallecido presentaba dos golpes en la cabeza que, según las primeras investigaciones, parecen puñetazos. La investigación continúa abierta y el arrestado está todavía en dependencias policiales.

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