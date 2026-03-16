Detenido un hombre por matar a golpes a otro de 74 años en Torremolinos, Málaga

El fallecido presentaba dos golpes en la cabeza que, según las primeras investigaciones, parecen puñetazos

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Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Nacional por matar supuestamente a otro de 74 años a golpes en la cabeza, al parecer puñetazos, en Torremolinos (Málaga).

Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de la víctima el sábado y ha sido este lunes, mientras los agentes realizaban gestiones de investigación, cuando se ha localizado al presunto agresor escondido en una zona del edificio, han informado fuentes policiales.

El fallecido presentaba dos golpes en la cabeza que, según las primeras investigaciones, parecen puñetazos. La investigación continúa abierta y el arrestado está todavía en dependencias policiales.