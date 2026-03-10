Primeras imágenes del interior del Alvia tras la tragedia de Adamuz: "Los vagones se fusionan del golpe"

Nuria Morán 10 MAR 2026 - 09:08h.

Ana Terradillos ha hablado en directo en 'La mirada crítica' con Alejandro Requeijo, el periodista que firma esta exclusiva

'La mirada crítica' ha emitido en directo las primeras imágenes del tren Alvia en el que fallecieron la mayor parte de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

La jueza tiene un informe con cientos de fotografías tomadas por los dos primeros agentes que entraron al convoy y en el que se narra que que había lesiones que impedían identificar los cadáveres.

Ana Terradillos ha hablado en directo con Alejandro Requeijo, el periodista de 'El Confidencial' que firma esta exclusiva y que nos ha explicado cómo dos agentes de la Guardia Civil de Palma del Río (Córdoba) se adentraron en los vagones del tren Alvia a las 21.30 horas del día del accidente de Adamuz y estuvieron dentro de los vagones ocho horas y media y lo que vieron en ese lugar lo documentaron en imágenes a lo largo de un extenso informe de 77 folios.

En el informe se narra que había lesiones que impedían identificar los cadáveres

"En la información no hay ninguna fotografías en la que se pueda ver un cadáver, pero solo en el redactado del informe nos podemos extraer la idea de lo que se tuvieron que encontrar estos dos agentes", ha contado Requeijo.

El periodista ha agregado: "Es el tren que en parte se despeñó y cuentan que es un amasijo de hierros, que hay vagones que se fusionan entre sí del golpe y que los cuerpos estaban apilados y atrapados entre las estructuras".