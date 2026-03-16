Patricia Martínez 16 MAR 2026 - 18:30h.

La cafetería lleva abierta 40 años en el centro de la ciudad de Ourense

Muchos clientes y amigos les han mostrado su apoyo estos días tras el incendio

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OurenseLos vecinos de Ourense se han volcado estos días con José y Susana, propietarios de la Cafetería Niza, ubicada en el centro de la ciudad, tras el incendio que sufrieron el pasado lunes en el local, y por el que el propietario del negocio tuvo que ser hospitalizado. Este jueves de nuevo han vuelto a abrir al público, “abrumados” con todo el cariño recibido.

Susana Rodríguez, la propietaria no tiene palabras para todas las muestras de cariño de estos días, para ellos y para los trabajadores del local. “Estamos abrumados, no es la primera vez que nos pasa algo así, llevamos 40 años abiertos, y la gente nos conoce y nos quieren muchísimo pero siempre nos sorprenden”, cuenta aún sorprendida.

El establecimiento sufrió el pasado lunes a primera hora de la mañana un incendio en el interior, provocado según las investigaciones por una freidora. Los empleados intentaron sin éxito, sofocar las llamas con extintores. Cuando llegaron los Bomberos de Ourense, aún había mucho humo dentro del local y en las galerías, por lo que procedieron a enfriar la zona y ventilar. El propietario tuvo que ser trasladado al CHUO por inhalación de humo.

Tras el incendio han recibido una oleada de mensajes de apoyo y cariño

El negocio ha estado cerrado estos días, pero sus responsables no han dejado de recibir apoyos.

"Lo material se arregla, pero lo más importante es seguir disfrutando de un buen desayuno a vuestro lado, mucho ánimo", o "Estamos contigo y con todo el equipo, sois latido de Ourense", son algunos de los mensajes que les han dejado estos días los clientes para animarles.

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Una oleada de solidaridad y cariño que han respondido agradeciendo todo el apoyo recibido. “Todo el mundo nos ha escrito, muchos clientes han querido ayudar”, recuerda Susana, quien explica que han intentado limpiar y arreglar los daños lo antes posible para volver a trabajar. El fuego dejó casi inutilizada la cocina pero en solo unos días han podido ponerse en marcha de nuevo, algo que no podrían hacer conseguido sin ayuda de clientes y amigos, como recuerda la propietaria. “Vinieron en el mismo día los pintores, electricistas, porque todos nos conocen, así que hemos intentado volver lo antes posible, porque no queríamos dejar s los clientes tirados”, cuenta.

El local ha vuelto a abrir al público tras el incendio

José el propietario del negocio también ha agradecido todo el apoyo. “Muchas gracias por ese afecto tan grande por todos los que se acuerdan de cafetería Niza, estamos muy emocionados y agradecidos por la preocupación que habéis tenido todos por nosotros”, ha compartido desde sus redes sociales.

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También en sus redes sociales, además, anunciaban que el negocio, tras lo sucedido, por fin volvería a abrir sus puertas este jueves como siempre, “desde las seis de la mañana”.