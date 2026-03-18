Cinco detenidos por el asesinato a tiros de un hombre en Asturias en enero de 2025

Tres de ellos han sido detenidos en Asturias y otro en Llinás del Valles (Barcelona), mientras que el quinto ha sido arrestado en la ciudad francesa de Orleans

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La Guardia Civil ha detenido este miércoles a cinco personas relacionadas con el asesinato a tiros de un hombre de 43 años en la localidad asturiana de Lugo de Llanera en enero de 2025, al parecer por un ajuste de cuentas por drogas, han informado a EFE fuentes de la investigación, que está bajo secreto de sumario.

Tres de ellos han sido detenidos en Asturias y otro en Llinás del Valles (Barcelona), mientras que el quinto ha sido arrestado en la ciudad francesa de Orleans. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han apuntado que los tres detenidos en Asturias y el que ha sido arrestado en Llinás del Vallés pasarán a disposición judicial en Oviedo el viernes, mientras que el detenido en Orleans será extraditado a España en las próximas semanas.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 0:25 horas del 26 de enero de 2025 a la altura del punto kilométrico 2,9 de la carretera AS-374, dentro del término municipal de Lugo de Llanera, a unos diez kilómetros al norte de Oviedo.

Desde un primer momento, los investigadores determinaron que el crimen se debió a un ajuste de cuentas por drogas, según apuntó al día siguiente la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.