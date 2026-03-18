Mathew Thomas Becker, de 61 años, viajó de Arizona a Alaska para acabar con la vida de su ex y su familia.

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Mathew Thomas Becker, de 61 años, tenía un cáncer terminal. Era comediante. Nadie en su círcilo cercano entiende qué le pasó por la cabeza en los últimos instantes de su vida donde fraguó una venganza mortal antes de acabar con su vida. Viajó desde Arizona a Alaska con el propósito de acabar con la vida de su exmujer y su familia. Y ejecutó hasta donde pudo su plan. Becker mató de un disparo a su exsuegro, Romaine Clark, de 87 años e intentó acabar con la vida de su exmujer antes de matarse.

El suceso ha conmocionado a la localidad de Alder Drive, en Alaska. El drama pudo ser aún mayor. Becker se presentó en la peluquería de su exesposa, justo cuando ella se preparaba para abrir el negocio. Se dio cuenta de que alguien había forzado la cerradura porque no podía entrar y entonces, en un gesto que salvó su vida, reconoció a su exmarido en el coche. Por instinto, comenzó a correr mientras escuchó unos disparos que no la alcanzaron. Su exmarido huyó entonces a toda velocidad pero, entonces, ella tuvo un mal presentimiento: su padre. Y la realidad, lamentablemente, le dio la razón.

Su exmarido, tras fallar al intentar matarla a ella, se dirigió a la casa de su exsuegro, al que disparó a través de una ventana causándole la muerte. La policía, alertada por la hija, solo tardó 45 minutos en llegar a la casa del padre, pero ya fue demasiado tarde. Becker había llegado antes. Tampoco pudieron darle caza vivo. Él mismo se quitaba la vida en el bosque en los alrededores de la casa. Al saber que no le quedaba mucho de vida, Becker decidió acabarla de la peor manera.