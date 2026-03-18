Alberto Rosa 18 MAR 2026 - 19:04h.

El joven fue visto por última vez al salir de una discoteca de la zona de la Vila Olímpica la madrugada del lunes

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Los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de Jimmy Gracey, un estudiante norteamericano de 20 años tras salir de una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona, donde fue visto por última vez.

Sobre las tres de la pasada madrugada, una persona cercana al estudiante de Estados Unidos interpuso una denuncia en una comisaría de los Mossos d’Esquadra de Barcelona informando sobre su desaparición.

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La madre del joven ha hecho una publicación en un grupo Facebook pidiendo ayuda para localizar a su hijo. La mujer también cuenta que es estudiante de la Universidad de Alabama y que estos días se encontraba de visita en Barcelona.

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Tal y como cuenta la madre, Gracey fue visto por última vez en los alrededores de la discoteca Shoko, en la Vila Olímpica, sobre las 3 de la madrugada, aunque los Mossos no han podido confirmar ese detalle.

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El joven no regresó al alojamiento Airbnb que tenía alquilado en Ronda de Sant Pere. La madre cuenta también que la policía catalana tiene el teléfono móvil de su hijo, una información que los Mossos tampoco han podido confirmar, según ‘La Vanguardia’.

En el mismo post, la madre cuenta que, en el momento de la desaparición, su hijo llevaba una camiseta blanca, pantalones oscuros y un colgante en forma de cruz. Jimmy Gracey tiene el pelo rizado y oscuro y mide 1,84 metros.