Carlos Plá Valencia, 18 MAR 2026 - 07:30h.

Manuel Navarro desapareció el 25 de octubre de 2025 cuando paseaba por la sierra, desde entonces siguen sin encontrarse pistas de su paradero

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Cuando faltan unos días para cumplirse cinco meses de la desaparición de Manuel Navarro, el Ayuntamiento de Alfondeguilla (Castellón) sigue decidido a no dejar en olvido a este vecino de la Vall d´Uixó y ha colocado unos grandes carteles en la Sierra de Espadán.

A Manuel se le perdió el rastro el 25 de octubre de 2025 cuando paseaba por el entorno natural de Alfondeguilla conocida como la Partida Fonteta Marc. Durante los primeros días de su desaparición se estableció un intenso operativo de búsqueda en el que participaron la Policía, la Guardia Civil, bomberos y Emergencias, además de decenas de voluntarios que peinaron la sierra sin éxito.

Desde entonces, se han organizado otras batidas en las que no se han podido tampoco encontrar pistas que pueden ayudar a localizar a Manuel o conseguir pistas de lo que pudo ocurrirle.

Mantener viva la búsqueda

Con el objetivo de mantener viva su búsqueda, pueden verse desde hace unas semanas unos grandes carteles con la fotografía de Manuel en puntos clave de la sierra, por donde transitan los senderistas y excursionistas que visitan habitualmente la zona pidiendo la colaboración ciudadana para localizarlo. Junto a su imagen aparece su descripción y la ropa que llevaba cuando desapareció.

Desde el Ayuntamiento subrayan que para la familia de Manuel Navarro es fundamental mantener activa la búsqueda y no perder la esperanza. Por ello, cualquier información que pueda ayudar a esclarecer su desaparición o aportar una pista sigue siendo de gran importancia.