Julián, uno de los detenidos por el crimen de Francisca, afirma que salió a buscarla con el coche en 2017: su propio hermano lo negó

El nerviosismo de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas al ver a la UCO en Hornachos: “Son niños nuevos con el chaleco”

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El cuerpo de Francisca Cadenas apareció después de nueve años sin saber nada más de ella. Desapareció Hornachos, en mayo de 2017 y fue vista por última vez en un callejón a pocos metros de su casa. Nadie supo nada más de ella y los agentes no pudieron aclarar qué le pasó.

Los agentes consiguieron que los propios sospechosos se delatasen colocando trampas para ponerles nerviosos. Pusieron micrófonos en su casa y en sus coches para poder grabarles y conseguir sacar información del caso. Y así fue cómo supieron dónde estaban los restos de la víctima después de casi una década.

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En 2017 no fueron capaces de dar con el paradero de Francisca, pese a que el hijo de la desaparecida alertó a los agentes de que su madre estaba en la casa de los hombres que finalmente han sido detenidos. Las autoridades llegaron a entrar en la vivienda, pero creyeron que un bulto que había en la vivienda era un familiar enfermo y tampoco revisaron un hueco muy sospechoso que habían tapado con madera.

Llegaron a entrar en la casa de los hermanos, pero sin autorización judicial

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha explicado que los agentes no miraron ese bulto "porque no podían entrar, porque no tenían la autorización judicial". En esa primera inspección podrían haberles detenido y encontrado a Francisca, sin embargo, no contaban con los permisos necesarios para mirar a fondo la casa.

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La familia de Francisca siguió insistiendo en investigar esa vivienda, pero las autoridades no volvieron con la autorización, por lo que nunca se volvió a sospechar de los hermanos. Les dijeron incluso, que Francisca se había marchado por voluntad propia: "En ese momento, no les dieron importancia a las declaraciones que tenían. Tampoco tenían los indicios que han tenido más tarde", añade la abogada.

Los agentes no fueron capaces de ver las contradicciones que había en el relato de los hermanos. A pesar de que su hermano y los vecinos corroboraron que Julián no había salido de casa, pero él afirmó que salió a buscar a Francisca con el coche.

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Las contradicciones que hicieron sospechar a la UCO

Hace varios años que los agentes de la UCO recuperaron las declaraciones de los hermanos y se dieron cuenta de que su testimonio estaba lleno de contradicciones. Entonces, estrecharon el círculo y se centraron en investigar de otra manera a los sospechosos, según confirma la abogada, "con técnicas que hace nueve años no existían".

Nueve años después, consiguen poner nerviosos a los sospechosos, los detienen y los ponen en libertad con el objetivo de que hablasen del caso entre ellos. Y finalmente consiguen esa conversación que revelaba que el cuerpo de Francisca estaba en el rincón del patio de su casa.

Ahora tratan de probar la participación de los dos hermanos, porque según han podido comprobar con las conversaciones grabadas, Manuel tiene la autoridad sobre su hermano Julián, el que ha sido declarado como autor confeso en el caso del asesinato de Francisca.