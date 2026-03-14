Francisca Cadenas Márquez desapareció el 9 de mayo de 2017 mientras despedía a unos amigos cerca de su casa

Un testigo vio a Francisca Cadenas recorrer un callejón: desapareció cuando le quedaban pocos metros para llegar a su casa

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BadajozLas autoridades continúan investigando el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017. Han pasado nueve años hasta que la Guardia Civil finalmente ha hallado sus restos óseos en una vivienda de Hornachos, Badajoz.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz). Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

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La cronología del caso

Francisca Cadenas Márquez desapareció el 9 de mayo de 2017 mientras despedía a unos amigos cerca de su casa en el centro de Hornachos. En el momento de su desaparición, vestía mallas deportivas, camiseta rosa de manga corta y zapatillas.

Durante años, las autoridades buscaron sin éxito cualquier rastro sobre su paradero. El caso fue cerrado por la Guardia Civil en 2019, pero la Unidad Central Operativa (UCO) retomó la investigación que ha permitido finalmente hallar sus restos.

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Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil interrogaban el pasado lunes 9 de marzo a dos personas en el marco de la investigación que sigue por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos. Después de la toma de declaración, agentes de diversas unidades de la Guardia Civil participaron en el registro de la vivienda de los dos investigados en el caso, y encontraba restos óseos en la propiedad.

El pasado 11 de marzo, la Guardia Civil detenía a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en el registro de su vivienda.

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Finalmente, el hermano menor de los detenidos en Hornachos confesaba este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y exculpaba a su hermano. La confesión se produjo ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, donde permanecen detenidos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.

La abogada de la familia Cadenas no cree al detenido

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas ha asegurado que no da ninguna credibilidad a las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos en este caso exculpando al otro.

En declaraciones a los medios, ha señalado que esas manifestaciones no las tiene en cuenta porque lo que le importa "son las pruebas" y no va a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas. De lo que se fía, ha subrayado, es de los que dice la UCO y lo que aparezca en las actuaciones.

"Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer", ha remarcado la abogada que pone en duda las palabras del abogado defensor de los dos detenidos de que están colaborando "porque lo que hay es un cuerpo que ha estado oculto durante nueve años y si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente".

En cuanto al hecho de que uno de los hermanos pueda ser encubridor del autor de la muerte, Verónica Guerrero ha dicho que es muy pronto para saber si afectaría al proceso.