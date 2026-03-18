Redacción Andalucía 18 MAR 2026 - 11:00h.

La menor consiguió escapar por el balcón de la habitación y resguardarse hasta que llegó la Policía

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por los hechos

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Torremolinos (Málaga)La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por presuntamente, retener, forzar a consumir drogas y realizar tocamientos sexuales a una adolescente de 14 años en un hotel de Torremolinos (Málaga).

La menor logró escapar por el balcón de la habitación donde supuestamente estaba retenida y consiguió ponerse a salvo en otro cuarto contiguo del establecimiento hasta la llegada de los agentes.

La voz de alarma la dio un trabajador del hotel, que informó a los servicios de emergencia de que una chica estaba gritando auxilio desde una de las habitaciones, por lo que fueron movilizadas varias patrullas de la Policía Nacional.

Una desaparición denunciada por la familia

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, día 14, horas después de que la familia de la menor denunciara su desaparición, según adelanta este miércoles 'Diario Sur'.

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Uno de los jóvenes, que supuestamente amenazó con un arma blanca y realizó tocamientos a la menor, ha sido detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y contra la salud pública.

Los otros dos, entre ellos el menor de edad, han sido arrestados por delitos de detención ilegal y salud pública.