Juan Tejón 17 MAR 2026 - 16:39h.

La defensa de la familia exige que no se oculte ningún tipo de prueba del caso

La segunda autopsia de Haitam, el hombre muerto en un locutorio de Torremolinos, revela marcas de táser en el pecho

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TorremolinosHaitam, el hombre de 35 años fallecido el pasado mes de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga), recibió hasta ocho descargas de una táser por parte de la Policía. Hoy han salido a la luz las imágenes de su detención. Desde que salió el caso, se ha cuestionado la actuación policial y si esa fue la causa de la muerte. La jueza espera todavía el informe definitivo de la autopsia.

Haitam entra por la fuerza en el locutorio para cargar su móvil. No tiene armas pero se resiste en su detención. Los agentes le disparan descargas eléctricas y Haitam grita que "no le van a matar" y recuerda que todo está siendo grabado.

"El taser se llega a utilizar a modo a método de castigo", afirma el abogado de la familia

Cuando los agentes lo reducen, la Policía sigue disparando la táser contra él e incluso uno de los agentes exige que le sigan aplicando descargas. "Empiezan a utilizar descargas de táser cuando ya está más que inmovilizado. De hecho, se ve cómo el táser se llega a utilizar a modo a método de castigo", señala Samuel Tejada, abogado de la familia de Haitam.

Recibe al menos ocho descargas eléctricas. "Una persona puede seguir ofreciendo resistencia, incluso estando inmovilizada o engrilletada", defiende Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Policial SUP.

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Cuando Haitam muere, los agentes son conscientes de las repercusiones que pueden tener y les dicen a los sanitarios que la víctima se ha caído al suelo. Ahora, la defensa de la familia exige "que no se oculte ningún tipo de prueba". El caso lleva tres meses parado en el juzgado.