Un joven se ha atrincherado la tarde de este miércoles en una vivienda de Torrejón de Ardoz, donde se encuentra solo y armado con una escopeta y una ballesta, según han informado a Europa Press fuentes policiales y de emergencias.

El hombre se ha atrincherado sobre las 15.30 horas en el interior de una vivienda ubicada en la cuarta planta del número 29 de la calle Granados de la localidad, en torno a la cual se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad. En concreto, la Policía Nacional, con el apoyo de Policía Local, ha acordonado la zona más próxima al inmueble de manera preventiva ante una situación "crítica", según definen las fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Al lugar han acudido efectivos de la Unión de Intervención Policial (UIP), el equipo negociador y con datos a las 21:10 horas, han llegado efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para entrar al domicilio, según han informado fuentes policiales.

Está armado con una escopeta y una ballesta

Según las primeras informaciones, se trata de un varón que presenta algún tipo de problema psiquiátrico. Los agentes han podido comprobar por una mirilla que el joven está armado, al menos, con una escopeta y una ballesta, han apuntado fuentes policiales.

El edificio está siendo vigilado también por la unidad de drones de este cuerpo policial. Asimismo, en el lugar también se ha desplegado, en preventivo, un dispositivo de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Summa 112 por si fuera necesaria su intervención a requerimiento de la Policía, han apuntado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.