El Ayuntamiento de La Bañeza ha recomendado a la población que permanezca en su domicilio con las puertas y ventanas cerradas

Desde el consistorio se ha pedido evitar realización de actividades físicas o deportivas al aire libre y utilizar mascarilla

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La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 dentro de su plan territorial de protección civil por un incendio que se ha declarado durante la madrugada del miércoles 18 de marzo en una nave industrial de plásticos en La Bañeza, León. Ante este suceso, el Ayuntamiento ha recomendado a la población que permanezca en su domicilio con las puertas y ventanas cerradas.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha explicado que el incendio se originó este miércoles, poco antes de las tres de la madrugada, en una nave industrial llamada 'Bañezana de Plásticos', que se encuentra a las afueras del municipio y que llevaba cerrada y sin actividad varios meses.

Evitar actividades al aire libre

En el incendio, que permanece activo, "se ven implicados productos potencialmente tóxicos" por lo que desde el Ayuntamiento se pide a la ciudadanía "permanecer en los domicilios con puertas y ventanas cerradas".

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Además, también se ha pedido evitar la realización de actividades físicas o deportivas al aire libre y utilizar mascarilla, preferiblemente tipo FFP2, en caso de tener que salir al exterior son otras de las recomendaciones.

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"En el lugar se encuentran trabajando activamente los equipos de bomberos y demás servicios de emergencia, por lo que es fundamental facilitar su labor evitando desplazamientos innecesarios hacia la zona", recomiendan también desde la Policía Local de La Bañeza a través de sus redes sociales.

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Un gran despliegue de servicios de emergencia

Para tratar de sofocar este incendio se han movilizado tanto los bomberos de la Diputación como medios de Medio Ambiente de la Junta. El servicio autonómico 112 ha informado de que a las 02:56 horas han sido alertados del incendio en una nave de neumáticos y plásticos situada a la altura del número 75 de la Avenida Portugal, en La Bañeza.

Por ello, han avisado, además de a los bomberos, a la Guardia Civil (COS) de León y a la Policía Local de La Bañeza. Además, se encuentra trabajando el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León.