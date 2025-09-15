Un hombre ha sido detenido tras atrincherarse en un edificio de la Gran Vía de Madrid y amenazar con causar una explosión

Agentes de la Policía Nacional han detenido la tarde de este lunes a un hombre que se había atrincherado en la Gran Vía de Madrid, en el centro de la capital, y había amenazado con causar una explosión con bombonas de butano.

El hombre, que tenía los brazos ensangrentados, se atrincheró en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente varios vehículos policiales y ambulancias.

El detenido, que es un paciente psiquiátrico de unos 30 años, había llegado incluso a arrojar una de las bombonas de butano a la calle. La Policía Municipal ha acordonado la zona por riesgo de explosión y ha actuado la Comisaría Central de Seguridad. Un negociador ha estado presente en el operativo hasta que el individuo ha sido reducido por las autoridades.

La boca de metro más próxima al suceso ha sido cerrada durante el despliegue policial

La boca de metro más próxima al suceso ha sido cerrada durante el despliegue policial, aunque el servicio se ha prestado con normalidad. Numerosos usuarios han publicado imágenes de lo ocurrido en redes sociales.