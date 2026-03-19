La menor que huyó de un hotel en Torremolinos niega haber sido víctima de agresión sexual: confirma que le suministraron droga

Una menor de 14 años escapa de una presunta agresión sexual en un hotel en Torremolinos, Málaga: logró huir por el balcón

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 5 de Torremolinos, Málaga, acordó el pasado domingo, 15 de marzo, la puesta en libertad provisional de los dos varones detenidos por amenazar y suministrar drogas a una menor en un hotel de este municipio.

La menor consiguió zafarse de los dos hombres y refugiarse en una habitación contigua hasta la intervención policial que derivó en la detención.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su declaración la joven negó haber sufrido ningún tipo de abuso o agresión sexual. En el hecho también resultó detenido un menor de edad que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Tras tomar declaración a la menor y a los dos detenidos, el juez de guardia acordó la libertad provisional de los dos varones con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y la prohibición de acercarse o comunicarse con la presunta víctima.

Delitos de amenazas y suministro de estupefacientes a un menor de edad

Están investigados por la presunta comisión de los delitos de amenazas, suministro de sustancias estupefacientes a un menor de edad y por un delito contra la salud pública, dado que les fue intervenida una cantidad de droga.

La menor de edad confirmó en sede judicial que había sido amenazada por los tres detenidos y que le fueron suministradas drogas para su consumo. Sin embargo, en presencia del juez de guardia y del fiscal negó haber sufrido tocamientos o agresiones sexuales por parte de los detenidos. En un momento determinado de la noche consiguió escapar de la habitación y refugiarse en una habitación contigua donde fue auxiliada por un huésped hasta la llegada de la policía.

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Los hechos tuvieron lugar en la noche del viernes al sábado, 14 de marzo cuando un trabajador del hotel dio aviso a los servicios de emergencias alertando de que una joven pedía auxilio. De inmediato, se personaron en el lugar agentes de la Policía Nacional. Al parecer, la joven, que habría sido forzada a consumir sustancias estupefacientes, habría sido amenazada con un arma blanca por un joven. La menor consiguió escapar por el balcón de la habitación donde, al parecer, estaba retenida.