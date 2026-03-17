Malena Guerra 17 MAR 2026 - 16:08h.

En el juicio se han escuchado los 40 minutos de audio que grabó la denunciante durante las supuestas agresiones sexuales

La denunciante por agresión sexual del exjefe policial advierte del "daño irreparable" si se filtran audios

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El exDirector Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, da por primera vez explicaciones sobre la grave acusación de agresión sexual a una subordinada ante el juez. Lo ha hecho después de que la propia inspectora declarase durante dos horas. Ambos estaban citados en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Tras sus declaraciones, el magistrado no ha acordado ninguna medida cautelar pese a que la denunciante había pedido la protección judicial.

En el juicio se han escuchado los 40 minutos de audio que grabó la denunciante durante las supuestas agresiones sexuales. González se ha limitado a negarlo todo, incluso el ruido de la cremallera que se escucha cuando le baja los pantalones. El acusado asegura que es una trampa, que lo hace por celos y que ella decía que no cuando sí que quería.

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"Me han destrozado la vida", asegura José Ángel González

José Ángel González niega la agresión sexual y afirma que esta denuncia le ha destrozado la vida. El acusado reitera que ella lo ha hecho por odio al no conseguir sus pretensiones laborales y personales. "Entonces me han destrozado la vida, me han destrozado la vida personal, familiar y esperemos que, gracias a Dios, con ese audio se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, rubindad y odio", resalta González ante los medios.

González ha llegado "tranquilo" tras semanas de silencio. Hoy, ha dado su versión sobre los hechos tras la denuncia de agresión sexual de una subordinada que también ha acudido a declarar y ratificar su querella. La víctima ha entrado por una puerta diferente y escoltada como medida de protección.

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Un audio, la piedra angular del caso

La denunciante afirma que hubo una presunta agresión sexual en la casa del acusado. La prueba clave de este caso es el audio de 40 minutos que ella misma grabó en el momento de los hechos. La defensa del acusado asegura que ese audio desmonta la acusación y asegura que demuestra que era la denunciante quien tenía el control de la situación, que actuó por celos.

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La defensa de la denunciante lo niega y sostiene que esos fragmentos están sacados de contexto, que el audio completo refuerza su versión. La declaración de ella ha durado dos horas y la de González menos de una hora. La Fiscalía cree que no es necesario solicitar una orden de alejamiento porque no existe contacto entre la mujer y el denunciado ni tampoco una relación de subordinación profesional.