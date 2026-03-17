Celia Molina 17 MAR 2026 - 07:15h.

Emilio se ha convertido en el nuevo embajador de 'Hallow', la aplicación cristiana que invita al rezo y a la oración desde el móvil

Así es la app para rezar que usan famosos como Jaime Lorente o Carlos Baute, y que tiene más de 30 millones de descargas

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Hace casi un año, España entera despedía con dolor a la influencer Belén Domínguez, la alegre sevillana que mostró en sus redes sociales su lucha contra un agresivo glioma. En el 2023, poco antes de su boda con su prometido, Emilio, fue diagnosticada de un glioma difuso de línea media en estadio IV, un tumor primario del sistema nervioso muy agresivo y de crecimiento rápido.

Durante dos años, vivió ingresada en el Hospital Ramón y Cajal, donde recibió visitas de personajes tan conocidos como Alejandro Sanz, las hermanas Pombo o Alaska y Mario Vaquerizo. Su personalidad y su inquebrantable fe en Dios - del que no dudó ni en la peor parte de la enfermedad- llegaron hasta oídos del Papa Francisco, quien, en su momento, le envió una cariñosa carta en la que le decía que conocía el "sufrimiento" con el que estaba lidiando a causa del cáncer, así como la fuerza de su creencias religiosas.

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Belén murió el 27 de abril de 2025, a los 31 años, pocos días después de que lo hiciera Bergoglio, causando una nueva conmoción entre la comunidad cristiana. Ha sido precisamente en ésta donde Emilio, el prometido de la influencer fallecida, ha encontrado un mayor consuelo, para poder seguir hacia adelante. Por ello, se ha convertido en la nueva cara que se incorpora a Hallow, la aplicación ligada al cristianismo que fomenta la oración desde el teléfono móvil.

"Os voy a contar nuestra historia", dice Emilio en 'Hallow'

Junto a otros conocidos personajes como el actor Jaime Lorente, recordado por su actuación en 'La casa de papel', o el cantante Carlos Baute, Emilio es ya uno de los embajadores de la famosa aplicación, que ya cuenta con más de treinta millones de descargas. Él mismo ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que invita a sus seguidores a cumplir junto a él con las obligaciones de la Cuaresma, como ya hizo Jaime Lorente al anunciar que, después de una mala época de su vida, había encontrado refugio en la religión católica.

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"Belén, ahora ya en el cielo, nos dejó un testimonio de fe que sigue iluminando muchos corazones. Nos enseñó cómo vivir el cáncer con esperanza, valentía y una confianza inquebrantable en Dios. Hoy, su novio Emilio comparte cómo fue acompañar a Belén en ese camino de amor, dolor y fe. Una historia que recuerda que incluso en los momentos más difíciles, la vida sigue siendo un regalo", dice Hallow en el texto de presentación de Emilio como nuevo colaborador.

"Sabemos que, cuando pierdes a alguien que amas, te rompes por dentro. Los planes que tenías, ya no encajan y empiezas a preguntarte si Dios también se fue. Pero en La Pasión, Jesús nos demuestra algo distinto: que lo que parece derrota puede formar parte de algo más grande. Nosotros vivimos un dolor similar con Belén que, en medio de una lucha profunda contra la enfermedad, nos enseñó a confiar, a amarnos fuerte y a caminar con esperanza. Por eso, en esta Cuaresma, en Hallow, te contaremos su historia, nuestra historia", ha añadido él mismo sobre la naturaleza de la participación en la aplicación y haciendo referencia al aprendizaje tras la muerte de su prometida casi un año después.