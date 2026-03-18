Celia Molina 18 MAR 2026 - 13:55h.

La familia de Alejo Little, cuyo nombre real era David Alejandro Peláez, ha emitido un comunicado varios después de su muerte

Aunque mantienen el hermetismo sobre los motivos de la muerte, han asegurado que estuvo relacionada con su "condición primaria"

Compartir







La revista 'People' ha comunicado la muerte de Alejo Little, el influencer y humorista colombiano de 33 años que visibilizaba en redes su displasia esquelética. Su nombre real era David Alejandro Peláez Marín y fue una amigo suyo, el también influencer Carlos Feria, quien dio la triste noticia en su cuenta de Instagram: "Ha muerto un amigo mío y no me he podido despedir de él. Estuvimos muchos años sin hablarnos, hasta que vi el último vídeo de su cumpleaños y le vi realmente enfermo", ha dicho en el vídeo en el que informaba del deceso.

El vídeo al que se refiere su afligido amigo era el post que él mismo publicó sobre su cumpleaños, en el que se le ve con un conducto de oxígeno: "Pensé que mi 33 cumpleaños iba a ser distinto, pero no… Solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sanamente para seguir ayudando sin importarme mi soledad", decía junto a las imágenes, en las que se aprecia su deterioro físico.

"Murió por las condiciones primarias de su infancia"

Alejo, que contaba con más de 4,2 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, era conocido por compartir su vida con displasia esquelética, un grupo de trastornos genéticos raros que afectan a la formación de los huesos, las articulaciones y el cartílago, lo que a menudo provoca complicaciones.

Aunque, en principio, no se dio ninguna información específica sobre los motivos de su muerte, su familia ha publicado un comunicado en las redes sociales del humorista, donde agradecen todas las muestras de cariño recibidas en las últimas horas y donde también explican brevemente lo acontecido:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Las limitaciones del sistema de salud le han afectado"

"Agradecemos la comprensión y el respeto ante la privacidad con todo lo relacionado con el momento de su fallecimiento. Esta decisión fue adoptada con la intención de resguardar su intimidad. Es importante señalar que las complicaciones de salud que marcaron sus últimos años estuvieron vinculadas a condiciones primarias presentes desde su infancia. A ello se le sumaron las dificultades, demoras y limitaciones propias del sistema de salud actual, que impactaron de manera significativa en su proceso. Esta realidad se expresa desde el respeto y la empatía, como un llamado humano a la reflexión y a la conciencia colectiva", han destacado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sus familiares han querido, por último, dedicarle unas palabras de afecto, en las que aseguran que jamás le olvidarán: "Rendimos homenaje no solo a su trayectoria, sino a la esencia de un ser humano cuya memoria permanecerá viva en cada historia, en cada aprendizaje y en cada persona que fue tocada por su presencia", han concluido.

El 3 de marzo, el creador de contenido compartió desde su perfil de TikTok el que sería su último vídeo antes de su fallecimiento. En él, se observa al joven bebiendo líquido y conectado a la misma máquina de oxígeno. "Cuando ya tocas el fondo del mar pero estás cansado de tanto remediar y anhelas encontrarte en la superficie un flotador que te salve por fin", decía, evidenciando también la depresión en la que estaba sumido.