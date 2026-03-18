Claudia Barraso 18 MAR 2026 - 19:43h.

Zoe Morgan ha pasado de ser la reina de los concursos de belleza a tener un acné tan grane que le produce quistes dolorosos

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Zoe Morgan, una exconcursante de certámenes y reina de belleza, ha desarrollado un acné muy fuerte con algo más de 20 años y toda su vida cambió de repente. Como asegura la propia joven, esta experiencia “le dio una lección sobre el lado oscuro de la humanidad”, pero eso jamás pudo apagarla y empezó a compartir su experiencia con el acné a través de redes sociales.

El acné se ha vuelto protagonista en su vida. Ha tenido que aprender a vivir con unos granos en la cara, que muchas veces resultan hasta dolorosos. Zoe Morgan es ‘ex Miss Adolescente en Nueva Escocia’. Consiguió este título en 2017. Cuando tan solo tenía 16 años empezó a tener acné leve, pero “solo tenía algunos granos en la cara”, según recoge en declaraciones el medio ‘People’.

“Empeoraba drásticamente en periodos de estrés”, afirma. Sin embargo, a partir del año pasado su piel cambió radicalmente y empezó a tener brotes incontrolables con quistes nodulares y muy dolorosos por toda la cara. “Nunca había tenido brotes así, fue una experiencia muy aterradora, especialmente cuando iba a peor y no tenía de lo que le pasaba a mi piel, y mucho menos de cómo arreglarlo”.

Ha pasado por situaciones muy duras

El pasado otoño fue cuando pasó su peor época, dice Morgan. “Me acuerdo de una vez que un agente de seguridad no me dejó pasar porque pensaba que llevaba pintura roja en la cara. Tuve que decirle repetidamente que tenía problemas de piel y que no podía quitarle ‘lo rojo’ de ella. Entonces me apuntó con una linterna en medio de la cola”.

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Reconoce que esta experiencia fue muy humillante. Pero, aunque ha tenido que pasar por algunas situaciones de lo más incómodas, el acné no ha frenado sus ganas de seguir con su carrera, y ahora tiene miles de seguidores en Instagram. La red social donde publica vídeos de qué rutina hace para evitar que le salgan más brotes y de cómo es su día a día.