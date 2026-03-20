Marco R. ha sido condenado por los delitos de asesinato con las agravantes de parentesco y de género y otro de malos tratos habituales

Un jurado popular declara culpable de asesinato a Marco R, por matar de 16 puñaladas a su exnovia en Torremolinos

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Marco R, acusado de asesinar a dos de sus parejas en Torremolinos (Málaga), ha sido condenado a 24 años de prisión por matar de 16 puñaladas a Paula, madre de su hijo, en 2023. El hombre está pendiente ser juzgado por el crimen de su anterior pareja, una joven de 22 años, a la que tras asesinarla la emparedó en el piso en el que convivían en la misma localidad malagueña.

El acusado ha sido condenado por dos delitos, uno de asesinato con las agravantes de parentesco y de género y otro de malos tratos habituales, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Esta resolución se produce después de que el pasado 13 de marzo un jurado popular lo considerara culpable por unanimidad de tender a Paula "una trampa" al decirle que ya había dejado el apartamento que compartían para que ella volviera y así poder "ejecutar el ataque" y su posterior muerte.

El acusado, con antecedentes policiales, ha dado una versión en la que justifica el crimen de Paula por un accidente. Durante el proceso, Marco R. argumentó que no fue él quien causó la primera herida mortal, sino que la víctima trató de agredirlo con una arma blanca y cayó sobre el cuchillo durante un forcejeo en una pelea con ella.

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Marco R. otro crimen pendiente de sentencia: el de su anterior pareja, una joven de 22 años

Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, será juzgado en otro juicio popular, aunque todavía no se ha señalado fecha, por el otro crimen que se le atribuye, el de Sibora, de 22 años, su anterior pareja y cuyo cadáver fue hallado en el mismo municipio malagueño emparedado en una vivienda tras nueve años desaparecida.

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Además de los dos procedimientos abiertos por los crímenes de Paula y Sibora, tiene una condena anterior de nueve meses de prisión por maltrato a otra pareja sentimental, sentencia de conformidad de 2024.