Redacción Euskadi Europa Press 17 ENE 2026 - 18:21h.

Los bomberos acudieron a apagar las llamas en la chabola en un descampado de Trapaga

El hallazgo de restos humanos este 16 de enero ha llevado a abrir una investigación del suceso

Compartir







BilbaoUn extraño suceso ha ocurrido en la localidad de Ortuella (Vizcaya), donde se ha encontrado recientemente el cuerpo calcinado de una persona en una chabola que se incendió el 29 de diciembre.

Por entonces, cuando se produjo el fuego que movilizó a los bomberos, no se comunicó el hallazgo de restos humanos, que se han descubierto este 16 de enero, según han precisado desde la Ertzaintza.

Los agentes de la policía vasca ya han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo que ocurrió allí, en un descampado de Trápaga. Da acceso a La Arboleda, una zona rural.

Pendientes de la autopsia

La autopsia al cadáver podría aclarar de qué murió la víctima y si sufrió algún tipo de violencia por parte de otras personas. O si alguien pudo provocar el incendio, que extinguieron los bomberos.