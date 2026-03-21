La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en el interior de una vivienda en Zarza de Granadilla

No se han apreciado indicios de criminalidad ni de la intervención de terceras personas, pero la Guardia Civil está a la espera de las autopsias

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CáceresLa Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en el interior de una vivienda en Zarza de Granadilla.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el hallazgo ocurrió el pasado miércoles, 18 de marzo. En ese momento, se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres, siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la práctica de la autopsia.

La investigación

En los primeros pasos de la investigación no se han apreciado indicios de criminalidad ni de la intervención de terceras personas, aunque la Guardia Civil está a la espera de los resultados de las autopsias.